Известный российский экономист Михаил Хазин в своём выступлении процитировал статью Общества Генри Джексона, опубликованную в Великобритании.

Как уточняет автор канала "История в деталях" на платформе Дзен, там есть чёткие рекомендации предателям: "нужно способствовать бегству из России высших чиновников и офицеров".

Таким образом, там подчёркивают: всем беглецам предоставят политическое убежище в ЕС - в обмен на инсайдерскую информацию. За каждым подобным предложением стоят конкретные суммы. Многие предложения, к сожалению, достигают цели, - заявил блогер.

Он также отметил, что Хазин, говоря про обнищание российского народа, заявил, что Силуанов и Набиуллина несут за это ответственность.

Почему не введена прогрессивная система налогообложения? - задается вопросом автор поста. Почему повысить подоходный налог предлагается для всех? Разумнее и логичнее ввести прогрессивную систему налогообложения, тогда богатые будут платить в казну больше.

Он также напомнил имена предателей, покинувших Россию - это Галкин и Пугачёва, Земфира и Литвинова и многие другие. Автор блога считает, что нужно активнее проверить законность их доходов, а также доходов тех, кто остался в стране.