Женщина рассказала о том, что ее супруг влюбился в крысу, причем, как оказалось, в настоящую

Муж никогда не давал ей повода для ревности, и подозревать его в измене она никак не могла. Да, и сама женщина не была ревнивой особой. Но признание супруга ее ошеломило, и она спросила, как зовут его крысу.

Услышав вопрос, мужчина округлил глаза. Он был удивлен не меньше жены, и, запинаясь, стал спрашивать, как она могла догадаться, что его новой любовью является крыса.

А потом он стал объяснять, что просто не мог пройти мимо, когда увидел ее. Она такая классная, красивая, мягкая и очень похожа на Елену.

С этими словами супруг расстегнул куртку, и Елена увидела маленькую серенькую крысу с милым носиком и полупрозрачными ушками.

Она была счастлива, что муж влюбился в такую крысу.