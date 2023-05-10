Впервые в Великобритании родился ребенок с использованием ДНК трех человек

Большая часть ДНК поступает от двух родителей и около 0,1% от третьей женщины-донора.

Эта новая методика — попытка предотвратить рождение детей с разрушительными митохондриальными заболеваниями,которые неизлечимы и приводят к летальному исходу в течение нескольких дней или даже часов после рождения.

Много младенцев погибает из-за этого и этот метод рассматривается как единственный способ иметь собственного здорового ребенка. Митохондрии передаются только от матери.

Поэтому, лечение донорством митохондрий — это модифицированная форма ЭКО, в которой используются митохондрии из здоровой донорской яйцеклетки.

Тем не менее, митохондрии имеют свою собственную генетическую информацию, это означает, что получившиеся дети наследуют ДНК от своих родителей и немного от донора.

Эта донорская ДНК необходима только для создания эффективных митохондрий, она не влияет на другие признаки, такие как внешний вид и не является третьим родителем.

Метод впервые был применен в Ньюкасле, и в 2015 году в Великобритании были приняты законы, разрешающие создание таких детей.

Однако Великобритания не сразу решилась на этот шаг.

Первый ребенок, родившийся с помощью этой методики, был в иорданской семье, проходившей лечение в США в 2016 году.

Управление по оплодотворению и эмбриологии человека сообщает, что по состоянию на 20 апреля 2023 года родилось «менее пяти» детей.

Оно не приводит точных цифр, чтобы предотвратить идентификацию семей.