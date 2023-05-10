Уход за абрикосом не так прост как кажется на первый взгляд, но вполне просто вырастить этот фрукт в наших широтах

Абрикосы следует садить в теплых, светлых и высоких местах сада. Самое оптимальное время для посадки абрикоса – это апрель. В это время погода уже достаточно теплая, а земля рыхлая.

На дно ямы следует положить щебень или гравий. Затем необходимо добавить удобрений. Абрикос очень любит минеральные удобрения, а также древесную золу, известь или перегной.

После посадки дерева в грунт яму нужно присыпать. Нужно позаботиться о том, чтобы в первые дни саженец получал много солнечного света.

За абрикосом необходимо тщательно следить. Сухие, гнилые, плохие ветви нужно обрезать.

Оставить можно только 5-6 наиболее крепких и плодовитых веток из разных частей ствола. Первую обрезку нужно осуществить сразу после посадки растения.

Весной плодоносящие ветви нужно укоротить вполовину, чтобы дать развитие цветочным почкам на оставшейся части. Прореживание кроны необходимо для того, чтобы дерево получало больше света. Взрослые деревья обрезать можно реже. За саженцами нужно следить постоянно.

Сбор урожая:

Собирать абрикосы нужно в сухую погоду. В жару или дождь вкусовые качества плодов изменяются в худшую сторону.

При этом важно понимать, когда плод можно срывать. Спелый абрикос имеет ярко-желтый цвет. На ощупь спелые плоды должны быть слегка мягкими. Срывать зеленые плоды нет смысла – абрикосы дозревают только на дереве.