Клубника довольно капризная ягода: вот как уберечь ее от болезней для получения хорошего урожая

Что касается вредителей, то садовую землянику часто поражают нематоды, паутинные клещи, слизни, муравьи, тля и долгоносики, однако больший урон все же наносят заболевания.
Как уберечь клубнику от болезней:
Покупать рассаду исключительно в питомниках, где посадочный материал отличается хорошим качеством.
Осматривать каждое покупаемое растение на наличие пятен, потемнений, скрученных листьев, подпорченных корней.
Во время подготовки грядок проливать почву обеззараживающим препаратом, а перед посадкой вымачивать рассаду.
Не высаживать на один и тот же участок клубнику из года в год. Нежелательно, чтобы культура росла подряд более 4 лет на одном участке.
Садовую землянику предпочтительно высаживать после лука, моркови, чеснока, гороха, фасоли. А вот после томатов, малины, картофеля или капусты не рекомендуется, так как растение будет подвергаться вредителям и болезням, которые атаковали предшествующую культуру.
Земля должна быть плодородной, иначе ягоды будут мелкими, урожай незначительным.
Грядки следует очищать от сорняков, периодически рыхлить почву.
Густые посадки приводят к тому, что воздух плохо циркулирует среди растущих кустиков, а это одна из причин появления болезней, если возбудитель уже имеется в земле или на самом растении.
Перед цветением необходимо проводить обработку от болезней и вредителей для профилактики, а также после сбора урожая. Это позволит сохранить культуру до следующего сезона.
Подкормка садовой земляники минеральными удобрениями 3 раза в год поможет укрепить иммунитет посадок, благодаря чему они станут менее подверженными болезням.
Самое неблагоприятное время для растения – это затяжные дожди. Именно при повышенной влажности всевозможные заболевания начинают проявляться.
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