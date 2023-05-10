Клубника довольно капризная ягода: вот как уберечь ее от болезней для получения хорошего урожая

Что касается вредителей, то садовую землянику часто поражают нематоды, паутинные клещи, слизни, муравьи, тля и долгоносики, однако больший урон все же наносят заболевания.

Как уберечь клубнику от болезней:

Покупать рассаду исключительно в питомниках, где посадочный материал отличается хорошим качеством.

Осматривать каждое покупаемое растение на наличие пятен, потемнений, скрученных листьев, подпорченных корней.

Во время подготовки грядок проливать почву обеззараживающим препаратом, а перед посадкой вымачивать рассаду.

Не высаживать на один и тот же участок клубнику из года в год. Нежелательно, чтобы культура росла подряд более 4 лет на одном участке.

Садовую землянику предпочтительно высаживать после лука, моркови, чеснока, гороха, фасоли. А вот после томатов, малины, картофеля или капусты не рекомендуется, так как растение будет подвергаться вредителям и болезням, которые атаковали предшествующую культуру.

Земля должна быть плодородной, иначе ягоды будут мелкими, урожай незначительным.

Грядки следует очищать от сорняков, периодически рыхлить почву.

Густые посадки приводят к тому, что воздух плохо циркулирует среди растущих кустиков, а это одна из причин появления болезней, если возбудитель уже имеется в земле или на самом растении.

Перед цветением необходимо проводить обработку от болезней и вредителей для профилактики, а также после сбора урожая. Это позволит сохранить культуру до следующего сезона.

Подкормка садовой земляники минеральными удобрениями 3 раза в год поможет укрепить иммунитет посадок, благодаря чему они станут менее подверженными болезням.

Самое неблагоприятное время для растения – это затяжные дожди. Именно при повышенной влажности всевозможные заболевания начинают проявляться.