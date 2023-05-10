Мать и сестра Тютрюмова не смогли сдержать рыдания на церемонии прощания с актером

3 дня назад не стало актера Александра Тютрюмова. Сегодня со знаменитостью прощаются в питерском кинотеатре "Родина".

Около 100 человек прибыло на траурную церемонию. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места событий.

Кроме поклонников и коллег на погребении были и члены его семьи. Мама артиста в черном громко рыдала у гроба сына.

После к гробу с Тютрюмовым подошли его брат и сестра. Мужчина молчал с потерянным лицом, а женщина плакала.

Из коллег в зале находились Галина Бокашевская, Сергей Рост, Александр Половцев и другие артисты.

На прощальной церемонии с речью выступил глава города Александр Беглов и руководитель комитета по культуре Федор Болтин.