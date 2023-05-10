Зурабишвили просит созвать Совбез Грузии, обсудив визовый режим для россиян

Днём 10 мая грузинский президент Саломе Зурабишвили высказалась о сегодняшнем указе Владимира Путина, который разрешил российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские рейсы в Грузию, также упразднив необходимость в визе для грузинов, желающих посетить территорию России.

По словам Зурабишвили, новое постановление Путина следует интерпретировать как "российскую провокацию", поскольку в администрации Тбилиси не желают иметь авиасообщение с Россией до тех пор, пока войска РФ проводят специальную военную операцию на территории Украины.

Кроме того, Саломе Зурабишвили публично заявила, что Российская Федерация якобы оккупировала часть территорий, принадлежавших Грузии. Российские аналитики сходятся во мнении, что Зурабишвили имеет в виду Абхазию и Южную Осетию, которые вышли из состава грузинского государства в 2008 году.

Также Саломе Зурабишвили уверена, что отмена визового режима для грузинов со стороны правительства России спровоцирует новый виток политической нестабильности в Грузии, а открытие исключительно русскоязычных детских садов и образовательных учреждений в грузинском государстве является неприемлемым.

Характерно, что ещё в 2012 году власти Грузии самостоятельно приняли решение о введении безвизового режима в отношении российских граждан.