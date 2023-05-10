Скорая помощь для рассады томатов: что предпринять при пересадке, если она вялая и тонкая

Если рассада томатов к моменту пересадки на грядки выглядит вялой и бледной, при высадке ее надо заглублять больше обычного - на 0,5 -1 см. Это будет стимулировать к росту дополнительных корней, усилит приток питательных веществ и укрепит растения.

После пересадки для стимулирования роста растение надо два-три раза опрыскать раствором Эпина (по инструкции).

Если рассада выросла в условиях избытка влаги, ее нужно высадить во влажную почву, но при этом два-три дня не поливать. Если в условиях дефицита воды - тогда после посадки надо обязательно полить.

Первые несколько денй сеянцы надо затенить. Особо вялую рассаду после пересадки надо подкормить раствором нитрофоски (50 гр. на 10 л воды), но лучше пролить им лунки перед высадкой рассады (50 мл на лунку).

Нижние листья ослабленных сеянцев нередко касаются земли - их нужно обязательно удалить.