Дачники напомнили, чем нельзя мульчировать клубнику

Это способствует увеличению урожая, но только при условии правильного подбора материалов для мульчирования.
Клубнику нельзя мульчировать опилками хвойных деревьев, поскольку древесина подкисляет почву, а это не понравится растению.
А вот опилки лиственных пород вполне можно использоваться для мульчирования клубники, они не нанесут вреда.
Перед мульчированием нужно удалить с клубники сухие, старые, больные литья убрать траву и окучить растения.
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