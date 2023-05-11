Дачники напомнили, чем нельзя мульчировать клубнику

Это способствует увеличению урожая, но только при условии правильного подбора материалов для мульчирования.

Клубнику нельзя мульчировать опилками хвойных деревьев, поскольку древесина подкисляет почву, а это не понравится растению.

А вот опилки лиственных пород вполне можно использоваться для мульчирования клубники, они не нанесут вреда.

Перед мульчированием нужно удалить с клубники сухие, старые, больные литья убрать траву и окучить растения.