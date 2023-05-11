Янтарная кислота творит с перцем чудеса: как ее вносить после высадки сеянцев в грунт

Первое и очень важное правило для всей рассады перед ее высадкой в открытый грунт - полив раствором янтарной кислоты, считает автор Телеграмм-канала "Твоя дача".

Растения проливают янтарной кислотой для того, чтобы стимулировать корнеобразования, усилить рост новых побегов. Пролитые таким раствором растения лучше приживаются, а также адаптируются на новом месте.

Для приготовления раствора надо взять 2 гр. янтарной кислоты на 10 л воды. Через 2 недели после высадки рассады перцев на грядки надо провести первую подкормку.

Для этого нужно взять 1 л зеленого удобрения (из любой травы, но лучше крапива или одуванчик). Залить водой, доведя состав до 10 л.

Настаивать на солнце неделю, периодически помешивать. В итоге получится маточный раствор. Перед использованием его надо развести снова - в соотношении 1:10, добавить поллитра мела. Размешать, пролить все кустики по влажной земле.

Зеленое удобрение активирует корневую систему, наращивает листья, провоцирует образование завязей в плоды. А мел нужен для мягкого раскисления почвы.

Чтобы на молодом растении не обосновались вредители, нужно проводить полив по зеленым листьям в утренние часы. Струи воды смывают вредителей, такой душ также благотворно влияет на развитие зеленой массы растений.