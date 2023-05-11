Кормухина заявила, что Гагарина и братья Меладзе поддерживают ВСУ

Ольга Кормухина в интервью изданию "Абзац" рассказала, что долго судилась за права на композицию "Кукушка", ставшей известной благодаря исполнению Полины Гагариной на шоу "Голос".

Кормухина утверждает, что аранжировку песни делал ее супруг, а авторство приписали Константину Меладзе.

Старшая коллега подавала на апелляцию после того, как суд принял сторону Гагариной.

Кормухина заявила, что решение суда продиктовано "деньгами и связями" у Гагариной. По мнению исполнительницы, такое решение государственной инстанции способствует финансированию ВСУ.

Ольге не по душе тот факт, что каждый раз, когда Гагарина исполняет "Кукушку", деньги "капают" на счет Константин Меладзе, который находится на стороне Украины в вооруженном конфликте соседних стран.