ФСБ: в России активизировались зарубежные картели для сбыта и транзита кокаина в Европу

В спецслужбе сообщили о перехвате новой партии латиноамериканского кокаина, 492 килограмма в двух фурах, на границе с Белоруссией в Смоленской области.
"ФСБ России отмечает активизацию европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, направленную как на освоение российского черного рынка наркотиков, так и на использование нашей территории для транзитного перемещения кокаина в государства Европейского Союза",
- говорится в сообщении ведомства.
"При этом западные СМИ пытаются преподнести факты изъятия в России наркотиков латиноамериканского происхождения в ущерб российским интересам, делая необоснованный вывод о повышении роли России в их транзите, но не приводя фактов изъятия кокаина, поступившего в Европу из нашей страны",
- подчеркнули в своем заявлении ФСБ.
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