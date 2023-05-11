ФСБ: в России активизировались зарубежные картели для сбыта и транзита кокаина в Европу

В спецслужбе сообщили о перехвате новой партии латиноамериканского кокаина, 492 килограмма в двух фурах, на границе с Белоруссией в Смоленской области.

"ФСБ России отмечает активизацию европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, направленную как на освоение российского черного рынка наркотиков, так и на использование нашей территории для транзитного перемещения кокаина в государства Европейского Союза",

- говорится в сообщении ведомства.

"При этом западные СМИ пытаются преподнести факты изъятия в России наркотиков латиноамериканского происхождения в ущерб российским интересам, делая необоснованный вывод о повышении роли России в их транзите, но не приводя фактов изъятия кокаина, поступившего в Европу из нашей страны",

- подчеркнули в своем заявлении ФСБ.