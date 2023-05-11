Зеленский заявил о неготовности Украины к контрнаступлению

По словам Зеленского, если начать наступление именно сейчас, то есть шанс добиться определенных успехов, но это приведет к крупным потерям живой силы. Как заявил президент Украины, он считает такое развитие событий неприемлемым.

Зеленский подчеркнул, что сформированные для наступления бригады стопроцентно готовы к боевым действиям, однако у вооруженных сил страны по-прежнему ощущается острая нехватка западной бронетехники и других видов вооружения, которое поступает лишь ограниченными партиями.

Фактически украинский президент в очередной раз намекает Западу о необходимости значительно увеличить поставки вооружения и прочую военную помощь Киеву.

Зеленский говорит западным партнерам, что без этого вести речь об успехе контрнаступления не приходится.

Несмотря на все просьбы Зеленского, в последнее время на Западе интерес к украинскому конфликту заметно ослабевает, и Евросоюз с США не намерены оказывать Украине помощь в прежних крупных масштабах.