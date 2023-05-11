В основе сказки о Красавице и Чудовище лежит реальная история испанской семьи Гонсалвус

"Звериный вид" стал для Петруса Гонсалвуса одновременно проклятием и благословением. Этот человек родился в 1537 году на Канарских островах в семье простолюдинов.

Все тело младенца, кроме ладоней и ступней, покрывали волосы. В XVI веке в католическом мире появление такого малыша связывали с дьявольщиной, а на самом деле у него проявилась гинетическая болезнь - гипертрихоза.

Когда мальчику исполнилось 10 лет, отец продпал его корсарам - французским морякам. Те привезли его в Париж и подарили королю Генриху II. Монарх, в свою очередь, передарил его наместнице испанских Нидерландов - Маргарите Пармской.

Милосердная герцогиня Маргарита увидела в Педро обычного запуганного ребенка, усыновила его и приказала дать ему отличное образование. Вот так, по иронии судьбы, "монстр" Педро Гонсалвус стал наследным голландским принцем.

Когда юноша вырос, его женили на дочери богатого французского купца - Катрин Рафеллин. При виде своего жениха девушка потеряла сознание от страха.

Но со временем Педро показал себя прекрасным семьянином, образованным человеком со знанием трех иностранных языков и великолепным собеседником. У пары родилось семеро детей, чтверо из которых стали похожи на отца, а троим наследникам гипертрихоза не передалась.

Благодаря "волосатости" портерты семьи Гонсалвусов многократно писали средневековые художники, и они сохранились до наших дней.

Глава семьи дожил до 1618 года и умер в возрасте 81 года в окружении детей и внуков. А его супруга скончалась пятью годами позже.