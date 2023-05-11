Самая красивая девочка в мире растет как обычный подросток

Восемь лет назад милую малышку с ангельским взглядом больших голубых глаз называли самой красивой девочкой в мире. Ее много снимали на видео, а снимки появлялись буквально везде: на билбордах, на сайтах и в журналах.

Но на некоторое время упоминания о девочке вдруг совсем исчезли в прессе. Это вызвало недоумение и некоторую оторопь среди поклонников ее красоты.

На самом деле, ничего страшного с юной звездочкой не произошло. Просто ее родители решили, что ребенку нужно дать нормально расти и развиваться, как и всем другим подросткам.

Судьба детей-моделей часто складывается грустно. Зачастую родители пытаются заработать на своих отпрысках, поэтому кроме съемок и кастингов дети ничего не видят.

Мама Кристины Пименовой - экономист, а ее папа - профессиональный футболист Руслан Пименов, выступавший за сборную России. Они никогда не стремились сделать из своей дочери звезду.

Первые предложения о съемках начали поступать родителям, когда девочка была совсем маленькой - на ее чудесную внешность многие обращали внимание. Всего в три года с Кристиной начали работать профессиональные фотографы.

А к 9 годам девочка стала по-настоящему востребованной моделью. Она снималась в рекламе для многих брендов с мировой известностью: Prada, Guess, Burberry и других.

Ее часто приглашали на съемки в Италию. Но эти съемки воспринимались ребенком, лишь как хобби.

Настоящей страстью Кристины была художественная гимнастика. Родители оберегали дочку от навязчивых репортеров и желали своему ребенку нормального детства.

Когда Кристине исполнилось 10 лет, она вместе с родителями переехала в Калифорнию. Там с ней заключило контракт агенство La Models.

Сегодня девушке уже 15 лет. Она выглядит почти как взрослая, но не потеряла своего детского обаяния.

Иногда она снимается в рекламе, но в целом растет, как все ее ровесники - со своими интересами, общением со сверстниками, прогулками и учебой в школе.