Глава Минобороны Британии подтвердил наличие оружия дальнего действия у Украины

«Наличие этих систем вооружений дает Украине наилучшую возможность защитить себя», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в парламенте.
Американская телекомпания CNN ранее сообщала, что Великобритания уже поставила несколько систем Киеву.
По данным производителя, ракеты воздушного базирования, разработанные совместно Великобританией и Францией, имеют дальность полета более 250 километров.
Реактивные системы залпового огня Himars американского типа, успешно используемые Украиной, могут поражать цели на расстоянии 80 километров.