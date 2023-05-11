Глава Минобороны Британии подтвердил наличие оружия дальнего действия у Украины

16:23 2023-05-11

Великобритания, как сообщалось ранее, поставляет Украине ракеты большей дальности Storm Shadow, их поставки подтвердил в четверг Минобороны страны.

«Наличие этих систем вооружений дает Украине наилучшую возможность защитить себя», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в парламенте.

Американская телекомпания CNN ранее сообщала, что Великобритания уже поставила несколько систем Киеву.

По данным производителя, ракеты воздушного базирования, разработанные совместно Великобританией и Францией, имеют дальность полета более 250 километров.

Реактивные системы залпового огня Himars американского типа, успешно используемые Украиной, могут поражать цели на расстоянии 80 километров.