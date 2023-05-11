Самая популярная инстамама покончила с собой

Одна из первых блогеров, честно и без прикрас рассказывающая о материнстве, умерла в возрасте 47-ми лет. Хизер Армстронг совершила самоубийство, сообщает Супер.ру.

О трагедии рассказал бойфренд женщины Пит Эшдаун. По его словам, горе пришло в их дом в Солт-Лейк-Сити. Как уточняют СМИ, звезда Интернета страдала сильнейшей депрессией.

У Армстронг от бывшего мужа осталось двое детей. Она в 2001 году основала Dooce и построила на этом свою прибыльную карьеру. Она стала одной из первых и наиболее популярных мамочек-блогеров, которые откровенно пишут о своих детях, отношениях и иных проблемах.

В 2009-м году Хизер выпустила свои мемуары, она появлялась на шоу Опры и входила в список самых влиятельных женщин в СМИ (по версии Forbes). В 2012 году она развелась с мужем и стала встречаться с Эшдауном - экс-кандидатом в Сенат США.

Пара жила вместе с детьми Хизер: 19-летней дочкой Летой и 13-летним сыном Марло.

По мере роста популярности звезды Интернета росли и колкости критиков, обвинявших женщину в плохом воспитании детей. В одном из своих постов на Dooce Хизер рассказала, как ей удалось победить алкоголизм.

8 октября 2021-го года я отметила полгода трезвости в одиночестве - на полу рядом с кроватью. Чувствовала себя раненым животным, желающим, чтобы его оставили в покое умирать, — написала Армстронг.

Блогер в своей книге рассказала, что большую часть своей жизни страдала хронической депрессией. После распада ее брака популярность интернет-звезды, которую журнал New York Times называл королевой мамочек-блогеров, упала.