Агрономы объяснили, как использовать яичную скорлупу в огороде с максимальной пользой

Это соединение прекрасно усваивается из скорлупы томатами, перцами, морковью, картофелем, баклажанами, а также салатом, луком и другой зеленью. Среди ягодных растений на яичную скорлупу хорошо реагируют смородина и вишня.

Скорлупу необходимо вымыть, попутно удаляя пленки, а затем хорошо просушить и измельчить. Все это касается скорлупы сырых яиц.

Для приготовления подкормки скорлупу нужно залить кипятком и настоять в течение недели. Порошок можно вносить в почву при посадке растений для повышения всхожести.

Для защиты от болезней молотая скорлупа вносится в лунки во время посадки огородных культур. А рассыпанный вокруг растений порошок крупного помола отпугнет улиток и слизней.