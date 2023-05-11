Дачники рассказали, как нельзя использовать яичную скорлупу на участке

Это неудивительно, ведь в оболочке яйца содержатся полезные для огородных культур вещества и соединения, включая кальций.

Однако не все растения хорошо реагируют на кальций, полученный из яичной скорлупы, поэтому для них такие подкормки не подойдут.

Например, нельзя вносить составы на основе скорлупы яйца при выращивании шпината, капусты, огурцов, фасоли, а также клубники.

Важно также помнить, что скорлупа вареного яйца содержит намного меньше полезных веществ, чем сырого.