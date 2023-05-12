РВ: ВСУ прорвали оборону войск РФ под Бахмутом, открыв «дорогу жизни»

Как сообщают авторы проекта "Военкоры Русской весны", Вооруженные силы Украины провели успешную операцию у Богдановки под Бахмутом, прорвав оборону подразделений ЧВК Вагнера.
"В Минобороны подтвердили локальное наступление ВСУ под Богдановкой — в том районе, где по данным ЧВК "Вагнер", имеется прорыв обороны", - говорится в сообщении источника.
Отмечается также, что прорыв обороны на этом направлении составляет 600 метров, что открывает украинским подразделениям дорогу на Часов Яр. Данный участок в ВСУ прозвали "дорогой жизни".
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