Как сообщают авторы проекта "Военкоры Русской весны", Вооруженные силы Украины провели успешную операцию у Богдановки под Бахмутом, прорвав оборону подразделений ЧВК Вагнера.

"В Минобороны подтвердили локальное наступление ВСУ под Богдановкой — в том районе, где по данным ЧВК "Вагнер", имеется прорыв обороны", - говорится в сообщении источника.

Отмечается также, что прорыв обороны на этом направлении составляет 600 метров, что открывает украинским подразделениям дорогу на Часов Яр. Данный участок в ВСУ прозвали "дорогой жизни".