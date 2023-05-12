Главы МИД ЕС обсудят сегодня пути сдерживания Китая в обходе санкций против России

В центре внимания переговоров — дальнейшая поддержка Украины.
Речь пойдет и о предложениях Еврокомиссии по одиннадцатому пакету санкций против России.
Прежде всего, он направлен на борьбу с обходом уже вынесенных мер ограничения.
Второй важной темой встречи станут отношения ЕС с Китаем.
В программной речи в конце марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за изменение баланса в отношениях с самой густонаселенной страной мира.
Она подчеркнула, что ЕС должен стать более независимым и минимизировать экономические риски, например, в цепочках поставок европейских компаний.
Однако отделение себя от Китая не в интересах ЕС.
Тема взрывоопасна не в последнюю очередь из-за позиции страны в отношении России.
Китайские компании обвиняют в причастности к обходу санкций ЕС в отношении России.
Это одна из причин, по которой Комиссия ЕС предложила одиннадцатый пакет санкций, чтобы создать юридическую возможность ограничения экспорта отдельных товаров в некоторые третьи страны из-за предполагаемого обхода санкций.
Однако, по оценке дипломатов, эта инициатива не воспринимается безоговорочно положительно всеми государствами ЕС.
Опасность заключается в том, что у некоторых государств-членов может не хватить смелости или воли включить такие страны, как Китай, в такой список из-за возможных ответных мер.
Инструмент поможет только в том случае, если само его существование будет иметь сдерживающий эффект.
Это связано с тем, что для включения в список каждой страны и каждого продукта потребуется одобрение всех 27 государств ЕС.
К примеру, Германия является одной из стран, для которых Китай экономически очень важен.
В прошлом году КНР в седьмой раз подряд стала самым важным торговым партнером Германии, опередив США.
По предварительной информации Федерального статистического управления, в 2022 году было продано товаров на сумму 298,6 млрд евро (экспорт и импорт).