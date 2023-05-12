Минобороны РФ опровергло сообщения о прорыве ВСУ

Министерство обороны Россйиской Федерации ответило на информацию о прорыве Вооруженных сил Украины на нескольких направлениях. Из заявления Минобороны следует, что обстановка на линии соприкосновения в Украине является стабильной.

"Заявления об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности", - предает заявление Минобороны "Комсомольская правда".

В свою очередь проект "Военкоры Русской весны" информирует о том, что позиции ЧВК Вагнера в Бахмуте были прорваны на дистанции в 600 метров.