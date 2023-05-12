РВ: Войска РФ начали наносить удары по всему фронту

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции наносят удары по всей линии соприкосновения с украинской армией. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской весны".

"Армия России наносит массированные авиационные и огневые удары по всему фронту", - говорится в сообщении. На момент утра 12 мая зафиксировано 59 авиационных и 95 артиллерийских ударов по позициям Вооруженных сил Украины.

"За сутки по украинским объектам нанесено 145 авиаударов, 6 ракетных и 164 обстрела из РСЗО", - также отмечает источник.

При этом говорится, что Вооруженные силы Украины нанесли 13 авиационных ударов по российским позициям.