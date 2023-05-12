Очередной обман о лечении Романа Костомарова не нашел подтверждений

Она возмущена тем, что на тяжелой ситуации их семьи спекулируют все кому не лень. В разговоре с «РБК Спорт» озвучила детали текущей ситуации.

«Это неверная информация. Роман продолжает лечение в "Коммунарке", и выезд за границу не обсуждается и не планируется», — Оксана Домнина.

Найти концов о том, кто распространяет ложные слухи, теперь уже не получится.

Жена Костомарова в ужасе от информации о тайной выписке фигуриста.