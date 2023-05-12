Под невидимую музыку: о какой мощной силе Вселенной предупреждал Эйнштейн

Альберт Эйнштейн оставил одно из посланий, в котором есть его откровения по поводу того, что для него значит Бог, и что на самом деле управляет нашей Вселенной.

Его «Письмо о Боге» более 50 лет хранилось в частном собрании, оно было продано с аукциона без малого за 3 миллиона долларов. Такая высокая цена обусловлена не только вниманием к наследию гениального ученого, но и содержанием письма. Что пытался сообщить нам великий физик?

«Письмо о Боге» было написано в 1954 году - незадолго до смерти ученого. Оно было адресовано философу Эрику Гуткинду - это своего рода ответ на его книгу «Выбери жизнь», где философ пытался научно обосновать тексты Ветхого завета.

Эйнштейн написал, что все религии мира для него - олицетворение ребяческих суеверий. По его мнению, Бог – это проявление и творение слабостей человека, а Библия – свод почтенных, но ребяческих легенд.

Альберт Эйнштейн в попытках понять Вселенную сравнил человека с ребенком. Несомненно, все имеет свою организацию и порядок. Но как это все организовано, человеческий разум не может постичь.

Ученый был убежден: над нами нет бородатого человека, наблюдающего за каждым. Потому, по его мнению, человек не несет ответственности за свои дела перед Богом. Вместе с тем Эйнштейн признал, что события нашей жизни переплетаются причинно-следственными связями.

Несмотря на скептис по отношению к религии, ученый утверждал: во Вселенной есть мощная сила, и она выше человеческой природы.

Такую силу человек способен охватить и понять своим умом лишь отчасти. И путь к ее познанию - не через слепую веру либо страх смерти, а - через стремление к рациональному познанию.

По словам ученого, управляющая Вселенной сила обладает безграничной разумностью и логической стройностью. Потому в мире, где все подчиняется закономерностям, не может быть случайностей, и все процессы происходят по этим закономерностям.

Что именно для Эйнштейна представляла сила, которой подчиняются все процессы во Вселенной?

Эта всеобъемлющая сила - любовь, – написал Эйнштейн в письме. Мы как будто исполняем танец под музыку, которую играет невидимый музыкант.

Великий физик ХХ века назвал любовь мощнейшей силой, приумножающей все лучшее, что есть в человеке, и не дающей утонуть в слепом эгоизме.

Главное наставление ученого потомкам звучит так: человек способен исцелить мир, где живет, лишь через любовь. Только через такую силу мы сможем сберечь мир, не дать цивилизации погибнуть.