В четвертом веке до нашей эры греческий философ Платон рассказал историю о земле под названием Атлантида

В этой истории древние афиняне наносят ответный удар по Атлантиде в конфликте, который заканчивается тем, что Атлантида исчезла под волнами.

Хотя ни один серьезный ученый не считает, что эта история буквальна, но в ее основе могли лежать реальные события.

К примеру, минойская цивилизация, которая процветала на острове Крит примерно до 1400 года до нашей эры, а затем исчезла, вполне могла вдохновить греков на историю об Атлантиде.

Крит находится в Средиземном море, а не в Атлантике, минойские поселения понесли значительный ущерб во время извержения вулкана Санторин.

Впрочем, некоторые греческие города, расположенные на побережье, тоже уходили под воду во время природных катастроф. Поэтому у греков было много потенциальной фактуры, способной вдохновить на историю об Атлантиде.