Знающий цветовод рассказал, как касторовое масло помогает розам пышно цвести до конца лета

Чтобы розовый куст был весь обильно усыпан цветами, надо следовать советам опытных цветоводов. Они называют одно проверенное средство, которое дает ощутимый эффект.

Касторовое масло оказывает воздействие на гормональный фон растения, под влиянием препарата выделяются особые вещества.

Подкормку используют во время фазы образования и раскрытия бутонов.

Как действует касторовое масло: приводит к росту числа бутонов, способствует формированию крупных цветков и отражается на яркости их окраса.

Цветение роз делается более пышным и продолжительным, куст в целом повышает декоративные свойства.

Для этого надо в 1 л воды развести 1 ч. л. касторового масла, все перемешать.

Жидкостью надо опрыскать листья, предварительно, за два часа, сделав полив простой водой по листам и побегам.

Излишки раствора с касторовым маслом можно вылить в корневую часть растения.