Бывалый огородник назвал недорогое средство, которое удвоит урожай смородины

Многим проще купить готовый комплекс, сбалансированный и специально подобранный, но большинство огородников все-таки стремятся использовать натуральные органические составы.

Предлагаем одно такое средство, которое советуют опытные садоводы.

Речь идет о картофельных очистках, которые есть в каждом доме и часто идут в отходы и на выброс.

Приготовьте из них полезную подкормку на основе простейшего рецепта: вымытую кожуру надо натереть на терку, просушить. Перед употреблением смешать с водой.

На одну треть большого ведра берем 100 г смеси. Поливаем смородину под корень. Для одного куста как раз хватит указанного количества жидкости.