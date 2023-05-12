Щи и борщ нужно употреблять в пищу как можно чаще

Оба эти блюда идеально сбалансированны. В них содержатся все необходимые организму полезные вещества: жиры, белки, углеводы, витамины и минералы.

Кроме того, щи и борщ являются прекрасными детоксикаторами, очищающими организм от вредных веществ. Это происходит потому, что в них сочетаются все полезные овощи - капуста, свекла, картофель, томаты, лук, морковь.

А еще, если приготовить эти блюда только на овощном бульоне, то они будут низкокалорийными. В этом случае с их помощью можно будет похудеть.

И, конечно, большое преимущество борща и щей перед другими супами - их неповторимый, ни с чем не сравнимый вкус. В них настолько гармонично сочетаются все продукты, что кушать их - одно удовольствие.