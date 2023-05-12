Бывалый садовод рассказал, как спасать лук, если он гниет прямо на грядке

Для начала надо понять, почему так происходит, в чем причина такой проблемы.
Лук может загнивать в трех случаях: если его поливали сверх меры, если была проведена преждевременная посадка и когда не были проигнорированы правила севооборота.
Исходя из влияющих на появление гнили факторов, становится понятно, как исправлять ситуацию. Во-первых, надо прекратить чрезмерные поливы.
В целях профилактики рекомендуется не торопиться с посадками. Если лук высадили в холодную почву, половина урожая может пропасть.
Также перед высаживанием необходимо отмочить луковички в специальных растворах, приготовленных на основе препаратов "Антигниль", "Кагатник".
В случае появления гнили прямо на грядке, эти же растворы используют для полива под корень.
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