Бывалый садовод рассказал, как спасать лук, если он гниет прямо на грядке

Для начала надо понять, почему так происходит, в чем причина такой проблемы.

Лук может загнивать в трех случаях: если его поливали сверх меры, если была проведена преждевременная посадка и когда не были проигнорированы правила севооборота.

Исходя из влияющих на появление гнили факторов, становится понятно, как исправлять ситуацию. Во-первых, надо прекратить чрезмерные поливы.

В целях профилактики рекомендуется не торопиться с посадками. Если лук высадили в холодную почву, половина урожая может пропасть.

Также перед высаживанием необходимо отмочить луковички в специальных растворах, приготовленных на основе препаратов "Антигниль", "Кагатник".

В случае появления гнили прямо на грядке, эти же растворы используют для полива под корень.