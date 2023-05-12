Как ликвидировать всех клещей на дачном участке без химии: необычный и эффективный метод

Самый простой способ – обработать весь участок репеллентами. Но не все хотят распылять химию рядом с домом и огородом.
На такой случай есть способы, которые предусматривают использование только натуральных средств.
Например, стоит посадить на участке мяту, лук и чеснок. Эти растения отпугивают клещей своим запахом.
Другой вариант – приготовить раствор из 150 мл уксуса, 3 мл эфирного масла хвойных деревьев и 150 мл воды. Этим составом нужно опрыскать участок.
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