Как ликвидировать всех клещей на дачном участке без химии: необычный и эффективный метод

Самый простой способ – обработать весь участок репеллентами. Но не все хотят распылять химию рядом с домом и огородом.

На такой случай есть способы, которые предусматривают использование только натуральных средств.

Например, стоит посадить на участке мяту, лук и чеснок. Эти растения отпугивают клещей своим запахом.

Другой вариант – приготовить раствор из 150 мл уксуса, 3 мл эфирного масла хвойных деревьев и 150 мл воды. Этим составом нужно опрыскать участок.