Знающий огородник рассказал, помогает ли горчица в борьбе с вредителями или это очередная выдумка

Полезные свойства горчицы действительно не выдумка и разговоры о ее удачном применении вполне обоснованы.

Если кто-то отзывается об этом средстве плохо, то это потому, что были нарушены инструкции по использованию или не соблюдались дозировки внесения.

Когда вы действуете точно согласно рецепту или рекомендациям бывалых садоводов, результат обязательно будет положительным.

Горчичный порошок не только помогает победить паразитов на дачном участке, но и на почву хорошо влияет.

Используют горчицу для выведения слизней и улиток. Ее надо лишь рассыпать по краям грядок с посадками, это создаст серьезный барьер для вредителей.

Горчица - незаменимый помощник в борьбе с капустной тлей, огневкой, пилильщиками, клопами, трипсами, гусеницами, яблоневыми плодожорками.

Этим вредителям надо противостоять, применяя опрыскивания водным раствором.

Готовится он так: на 10 л воды берем 100 г порошка горчицы, настаиваем двое суток в темном месте, соблюдая комнатную температуру.

Готовый концентрат процеживаем, разводим водой 1 к 1. Добавляем сюда же жидкое хозяйственное мыло из расчета 40 г на 10 л.

Опрыскивание яблонь проводим через пару недель после цветения. Кусты обрабатываем в первых числах июня.