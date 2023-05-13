Агрономы назвали средство для защиты томатов и огурцов от болезней без химии

Но дачники, которые предпочитаются выращивать урожай без химии, выбирают другой способ предотвратить болезни.

К тому же средство, которое они используют, обходится значительно дешевле и продается в любой аптеке.

Это перекись водорода 3%, которая не только защищает растения от болезней, но еще и стимулирует формирование завязей.

Для приготовления раствора нужно влить 100 мл перекиси в 5-литровое ведро воды, а затем опрыскать растения.

Такая обработка проводится раз в 10 дней в утреннее или вечернее время. Необходимо использовать маску и перчатки.