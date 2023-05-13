Шесть детей стали жертвами обстрела ВСУ в Луганске

Вооруженные силы Украины нанесли удары о Луганскую Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Пасечник. По его словам, в результате обстрела жертвами стали шесть детей.

Все они получили травмы разной степени тяжести, но никто, к счастью, не погиб. Двое в среднем состоянии были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. При обстреле были поражены и некоторые городские объекты.

"Полностью разрушены и повреждены здания местной власти, производственные цеха предприятий, остекление шести жилых домов", - рассказал Пасечник.