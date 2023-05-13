Ходаковский: российская армия морально не готова к предстоящему контрнаступлению ВСУ

Александр Ходаковский, экс-командующий батальоном "Восток", нынешний заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР, заявил о моральной неподготовленности российских войск к ожидаемому контрнаступлению ВСУ.

На это, по его словам, указывает информационный шум, устроенный массовыми сообщениями якобы о начале наступательной операции, поступавшими в четверг от военкоров в телеграм-каналах.

По мнению Ходаковского, ситуация показала высокий уровень напряженности среди россиян и продемонстрировала полную моральную неподготовленность населения и военных РФ к предстоящей атаке со стороны Украины.

Уровень напряжения, который возник вчера и выразился в качестве и количестве звонков и сообщений, говорит о том, что морально мы не вполне готовы. Вот так готовимся-готовимся к контрнаступлению — и не подготовились.

Информация о внезапном начале наступательной операции была опровергнута Минобороны России.