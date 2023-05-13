Михалков обрушился с критикой на Ельцин центр

С 2016 года Михалков выступал против деятельности "Ельчин центра". Он считает, что история России там преподносится не в правильном ключе. По мнению Ельцина, российские императоры там преподносятся кровавыми диктаторами.

Также он добавил, что вопрос истории является вопросом национальной безопасности, так как материалы центра являются "ядом".

."Должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, - великая страна", - заявил Михалков.

Один из историков "Ельцин центра" Никита Соколов крайне возмутился словам режиссера и заявил о готовности судиться с Михалковым.