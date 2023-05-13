В Москве над Красной Площадью запустили четыре воздушных шара с флагом Украины

Обозреватели «Базы» уточнили, что через час после инцидента правоохранители остановили «Опель».

Внутри автомобиля находились два гражданина Таджикистана: 30-летний Алишер Кодиров и 27-летний Бахром Усманов, которые сразу признались, что выпустили в небо над Красной Площадью шары. но очень удивились версии про флаг Украины.

Задержанные утверждают, что плакат был в розово-фиолетово-жёлтых цветах, а на нём было написано «Спасибо за дочь».

На Кодирова и Усманова были составлены административные протоколы по нескольким статьям, в том числе и за нарушение режима пребывания на территории России и дискредитацию ВС РФ.