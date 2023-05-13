Оплодотворить обезьяну человеческим семенем: чем завершился беспрецедентный эксперимент из СССР

Сто лет назад, в 1920-м, советский ученый Илья Иванович Иванов замахнулся на невиданное: он провел эксперимент по оплодотворению человеческой спермой обезьян.

Это привлекло огромное внимание и вызвало большой резонанс в научном обществе, потому что эксперимент босал вызов границам этических и моральных норм в научных исследованиях, отмечает автор канала "Дмитрий Недобритый" на платфоре Дзен.

До этого проекта Иванов получил признание за работы по искусственному осеменению лошадей. А в эксперименте с человеком и обзьяной он ставил целью создать некий гибрид, который приведет к созданию нового вида.

Он планировал оплодотворить человеческой спермой самок обезьян - прежде всего шимпанзе.

В 1924 году Иванов отправился в экспедицию в Западную Африку, где французское правительство дало ученому разрешение на проведение такого опыта над шимпанзе. Однако первые попытки оплодотворения оказались провальными, и ученый вернулся в Советский Союз ни с чем.

На родине исследователь получил от правительства финансирование и продолжил эксперименты. В 1929 году он провел свой печально известный эксперимент, в рамках которого попытался оплодотворить человеческой спермой трех самок макак.

Процедура прошла успешно, две обезьяны забеременели. Но у обоих до завершения срока случился выкидыш. Тем не менее, опыт Иванова привлек внимание СМИ и научной общественности. Многие его раскритиковали за то, что исследования бросали вызов границам общепринятых норм морали.

Критика эксперимента в итоге привели Илью Иванова к печальному концу. Ученого в 1930 году арестовали и сослали в Казахстан, где затем обвинили в причастности к заговору, цель которого - убийство Иосифа Сталина. Ученого приговорили к 5 годам каторжных работ, он умер в тюрьме в 1932 году.

Последствия эксперимента ученого имели огромное значение для научного сообщества. Были созданы этнические принципы и правила, регулирующие опыты на людях и животных.