Я знаю, как управлять Вселенной, зачем мне миллионы: бедный гений математики Григорий Перельман

"В одной из своих статей Перельман говорил, что утверждение Пуанкаре помогает в изучении сложных физических процессов в теории мироздания, а также дает ответ на вопрос о форме Вселенной".

Именно поэтому доказательство теоремы стало научным прорывом, а математический институт Клэя присудил Григорию Перельману Премию тысячелетия.

Но ученый сильно удивил широкую публику, отказавшись от денег: "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем мне бежать за миллионом." - сказал он.

Кроме математических талантов, когда математик был мальчиком, он отличался большой любовью к музыке, учился играть на скрипке.

После окончания университета Перельман поступил в аспирантуру, затем защитил кандидатскую. В 90-е годы его пригласили в США. Несколько лет он трудился в разных зарубежных университетах. Но "американская мечта" не привлекла гениального ученого. В 1995 году он вернулся в Россию с новой целью. Он взялся за доказательство теории Пуанкаре.

В 2003 году Григорий Перельман опубликовал в интернете три статьи, в которых изложил свой способ доказательства.

Почти три года математическое сообщество проверяло умозаключения Перельмана. В 2006 году ученые подтвердили, что теорема полностью доказана.

В этот период к нему пришла заслуженная слава и почет. Но еще в 2005 году Григорий Яковлевич уволился со всех должностей и прервал контакты с коллегами...

В одном из немногих своих интервью, он так объяснил причину:

"Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в науке… Люди подобные мне — вот кто оказывается в изоляции… Разумеется, существует масса более или менее честных математиков. Но практически все они — конформисты. Сами они честны, но они терпят тех, кто таковыми не являются… Пока я оставался незаметным, у меня был выбор… Либо крепко всем насолить (NY — поднять шумиху по поводу нечистоплотных методов в науке), либо промолчать и терпеть отношение к себе как к домашней собачке. Теперь, когда я превратился в очень заметную персону, я не смогу и дальше молчать. Вот почему я был вынужден уйти".

После этого Перельман начал вести полностью замкнутый образ жизни. Сейчас он отказывается от встреч с поклонниками и журналистами. Работает на шведскую компанию и почти не выходит из дома.

Новости, вездесущие папарацци, получают от соседей и знакомых гениального ученого.

Больше всего окружающих удивляет бытовая непритязательность математика.

Иногда учёного видят в поношенной старой одежде и тогда начинают появляться разные грязные статьи в прессе.

Однако ничего особенного тут нет, просто по выражению бывшего одноклассника Перельмана: "Его материальные блага не интересуют. Еще его не волнует, что о нем думают окружающие".