Атакуют в тылу: высказывание главы СК РФ Бастрыкина о мигрантах не оставило равнодушных

Во время недавнего выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил: вместе с числом мигрантов в России растет и число совершенных ими преступлений.

Пока россияне защищают Родину, наши города в тылу атакуют мигранты, - цитирует Бастрыкина автор канала "След истории" на платформе Дзен.

Блогер также напомнил, что эту проблему несколько месяцев назад озвучивал и портал "Царьград".

В одной из заметок было четко сказано, что, кроме внешней угрозы, есть еще и внутренняя, представляющая собой не меньшую опасность, - передает слова статьи автор канала.

Ссылаясь на главу СК РФ, он уточняет, что число убийств в России в 2022 году по сравнению с предыдущим выросло на 18 процентов. Но, несмотря ни на что, мигранты продолжают получать льготные условия, медуслуги и так далее.

Бастрыкин, опираясь на мнение граждан, предложил всех, кто получил гражданство за последние 10 лет, отправить в "авангард", чтобы делом доказали, что хотят жить здесь, - поддержал инициативу блогер.

Он не сомневается, что подобный законопроект имеет место быть. Тем более, что и у многих депутатов есть схожие мысли, осталось лишь реализовать все на законодательном уровне.