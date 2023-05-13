Как вырастить небывалый урожай томатов без химии: дачники назвали натуральные подкормки

При высадке рассады томатов в открытый грунт в лунку можно налить некрепкой чайной заварки, а затем поливать таким же составом каждый месяц.

Для полива рассады используется также раствор 1 ст.л. сахара в 500 мл воды. Этот состав повышает урожайность растения.

Через неделю после высадки рассады в грунт можно полить ее дрожжевым раствором. Для его приготовления 50 г дрожжей растворяют в 1 л воды, добавляют 1 ст.л. сахара, настаивают и перед поливом разбавляют водой 1:10.

Еще через неделю можно полить растения раствором коровяка. На 10 л воды потребуется 1 л удобрения.