Певица Loreen из Швеции стала победителем конкурса «Евровидение-2023» в Ливерпуле

Ночью 14 мая в британском Ливерпуле было названо победителя музыкального конкурса "Евровидение-2023", которым оказалась гражданка Швеции Лорин Талхауи, выступающая под творческим псевдонимом Loreen. Известно, что добыть победу шведке помогла исполненная ей песня с названием Tattoo.

Loreen смогла набрать 583 балла в результате коллективного голосования на Евровидении-2023, которое прошло с участием коллегии профессиональных жюри и зрителей, наблюдавших за ходом мероприятия в Ливерпуле с экранов своих телевизоров. По итогу именно Лорин Талхауи завоевала высший балл.

Второе же место в конкурсе отошло к рэп-исполнителю Käärijän, который представлял на конкурсе Финляндию. Мужчина смог набрать 526 баллов, что существенно отличается от результатов занявшей третье место гражданки Израиля Ноа Кирель, получившей только 242 балла на голосовании.

Характерно, что певица Loreen стала победительницей Евровидения второй раз за свою профессиональную карьеру, взяв в руки главный приз в виде хрустального микрофона. Ранее Лорин Талхауи выиграла Евровидение в Баку, Азербайджан, состоявшееся в 2012 году, а теперь в коллекцию артистки ушёл второй приз того же конкурса.

В прошлом году победителем Евровидения стала представляющая Украину группа Kalush Orchestra, завоевавшая первое место на мероприятии с песней "Стефания".