Генерал ВСУ Кривонос рассказал о преимуществах российской армии

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос рассказал, в чем армия Российской Федерации превосходит украинскую. По словам Кривоноса, Украине противостоит страна с мощной экономикой, армия которой имеет значительное численное превосходство.

"Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве", - рассказал генерал-майор Кривонос в интервью украинским медиа.

Также он добавил, что хотел бы, чтобы Вооруженные силы Украины добились успеха в грядущем контрнаступлении, однако, Кривонос отметил, что старается смотреть на ситуацию трезво.