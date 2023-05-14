Выбрать землянику либо клубнику: какую ягоду лучше посадить на участке и почему

Разница между ягодами в том, что земляничные цветы - двуполые, а клубничные чаще всего - однополые. Что это значит? А то, что мужские тычиночные цветы растут на своих кустах, пестичные женские - на своих.

Их различают по листьям: на клубничных кустиках они опущены. Кусты земляники по высоте ниже, а клубничные цветоносы выше листьев. Есть отличие у этих культур также по цвету, вкусу, весу и форме ягод. Ягоды клубники мельче, светлее, но более ароматные и сладкие, хотя позднее созревают.

Земляника - более урожайная культура, поэтому ее и высаживают охотнее. А плюс клубники в том, что она обладает повышенной зимостойкостью, и подходит для мест, где малоснежные и холодные зимы.

Землянику нужно высаживать в первой декаде сентября - чтобы рассада до холодов укрепилась и выдержала зимний период. Также ее можно высадить в апреле. Это довольно капризная культура, она требует бережного и регулярного ухода.

Чтобы ягоды росли сладкими и крупными, необходимо вовремя удалять старые, высохшие листья, лишние усы. Почву надо рыхлить, поливать и подкармливать. Увлажнять землю при этом не менее, чем на 20-30 см в глубину.

Лучше всего подкармливать землянику садовую с применением птичьего помета либо навозной жижи. Для этого компоненты растворить в воде в пропорции 1:20 или 1:10. На 1 метр длины грядки внести 1 ведро раствора.

Можно приготовить и такой состав: 100 гр. суперфосфата и 30 гр. хлористого калия растворить в ведре воды. Этого хватит для одной средней грядки (учитывая, что кусты посажены на расстоянии около 80 см друг от друга.).

Когда земляника отцветет, землю под кустами желательно прикрыть черной пленкой - это защитит растение от сорняков и вредителей.

Основные правила ухода за земляникой подходят и для клубники. По сути, обе культуры при заботливом уходе обязательно порадуют хорошим урожаем.