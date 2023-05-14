Олега Тинькова в Сети затравили за слова в поддержку Романа Костомарова

Роману Костомарову, как известно, на днях стало лучше. 46-летний фигурист даже вышел на связь с подписчиками, сообщает СтарХит.

Спортсмена наряду с поклонниками поддержал и Олег Тиньков, который после начала СВО отрекся от России.

Роман, ты спортсмен! Давай, потерпи. Будет лучше, я знаю, о чем говорю. Сейчас тяжелые времена, но все проходит все, — написал Тиньков.

Бизнесмен хорошо знаком с ситуацией, когда приходится сражаться за жизнь. Он три года боролся с раком крови (лейкемией), и потом вступил в долгожданную ремиссию.

Однако поклонники обращение предпринимателя не оценили, и буквально стали травить за теплые слова, высказанные в адрес олимпийского чемпиона.

Подписчики тем самым решили обратить внимание на то, что Роман Костомаров встал на сторону России, и ранее предприниматель на этот счет высказывал критику. Бизнесмен не стал вступать с ними в полемику.