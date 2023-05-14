Лева из Би-2 больше не собирается давать концерты в России

Музыкант также критически прошелся по россиянам в целом, заявив, что они перечеркнули все свои достижения с началом СВО. Его позиция вызвала возмущение у подписчиков.

Сначала Би-2 отказались выступать в Омске из-за флага с надписью За президента, и завесили его черной тканью, а потом заявили о переносе концертного тура по России. Затем музыканты группы переехали за границу, где продолжают активно выступать.