Шольц: Украина готова к миру, но не на условиях России

Шольц выразил свою уверенность в том, что в настоящее время Украина готова к миру, но не готовы к тому, чтобы условия диктовались Россией.

Кроме того, Олаф Шольц считает, что украинский конфликт представляет собой угрозу безопасности всей Европы.

Он добавил, что первостепенным условием мира на Украине является полный вывод всех российских сил за пределы границ 1991 года, на котором настаивает киевский режим.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом.