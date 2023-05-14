Опытный агроном поделился всеми тонкостями непростого выращивания голубики на дачном участке

Голубика очень медленно разгоняется и начинает приносить плоды только после пяти лет жизни. В целом продолжительность жизни кустов может достигать 40 лет.

Для того чтобы быстрее получить урожай, нужно сразу приобретать саженцы возрастом старше пяти лет.

Покупка кустиков голубики - удовольствие не из дешевых. Взрослое растение можно приобрести от 3,5 до 12 тыс. российских рублей.

А чтобы кусты хорошо плодоносили, надо заводить сразу 3-4 сорта. Но отдав деньги, вы получите качественное сортовое растение, которое уже гарантировано дает плоды.

Обеспечив ему нужные условия, останется только ждать созревания урожая.

Вот здесь придется очень постараться, успешно вырастить у себя на даче несколько кустов голубики - это настоящий вызов для дачника.

Но тот, кто справится, получит истинное наслаждение от достигнутого успеха.

Покупать кусты нужно ранней весной, можно и осенью, но уже ближе к самой зиме - это для того, чтобы высаженный куст не начал активно расти после полива и не погиб в холода.

Голубика в целом хорошо переносит зиму, но перед зимовкой кустики связываем пучками, потом периодически подсыпаем снежный настил.

Задумав разводить голубику на даче, озаботьтесь о покупке разных сортов, тем больше разнообразие, тем выше будет урожайность.

Второй плюс - будете постоянно с ягодами, начиная с середины июля и заканчивая началом октября.

Обратите внимание на одну приятную особенность голубики: зрелые ягоды долго держатся на кусте, не опадая.

Поговорим подробнее об уходе.

Место для посадки выбираем на солнце, тень загубит все плодоношение.

Никаких ветров и сквозняков вокруг голубики быть не должно.

Полив должен быть регулярный и частый - до 4 раз в неделю, потому что корни мелкие и поверхностные. Если вы бываете на даче раз в неделю, то нет смысла связываться с голубикой вообще.

Ну или оборудовать грядки с капельным поливом. Он, кстати, является идеальным вариантом для голубики, обеспечивая постоянное поступление влаги.

При своей любви к влажному грунту, голубика не приемлет застоя воды, высоких грунтовых вод.

Несколько слов о посадке

Яму под высадку куста делаем размерами 90 см в ширину и 40 см в глубину. В ямку кладем 15 % песка, 85% кислого верхового рыжего торфа (можно хвойную подстилку, взятую из леса).

Соблюдаем РН не более 4, к основной почвосмеси добавляем 350 г минерального удобрения бес хлора. Например, Фертика. Все хорошо перемешать и заполнить этим яму, уплотнить.

Перед посадкой саженцы окунаем в раствор Корневина на пару часиков. Кусты высаживаем в один уровень с грунтом и присыпаем субстратом.

Высота его - 15-30 см, зависит от величины самого саженца. Сверху еще мульчируем кислыми хвойными опилками.

Желательно, чтобы они были хорошо перепревшими, свежие не берем, такие опилки вберут в себя большую часть азота из грунта.

В идеале высаживаем 3-4 сорта, чтобы добиться качественного плодоношения.

Кусты высаживаем на расстоянии полтора - два с половиной метра друг от друга. Слишком близкие посадки не способствуют нормальному развитию растений.

Почву нужно подкислять, делаем это при самом первом увлажнении. Используем самый жесткий вариант - серную кислоту.

Можно брать автомобильный электролит - 1 мл на литр воды, на куст понадобится до 7 литров.

Всего нужно прибегнуть к процедуре три раза за сезон: при посадке, в октябре при сборе урожая (до заморозков) и весной с конца апреля до начала мая.

Удобрять голубику надо сугубо минеральными комплексами без хлора. Органика под запретом, она опаливает корни.

Каждый куст требует по ложке столовой многокомпонентного минерального удобрения без хлора (Фертика). Также добавляем в нагрузку столовую ложку сульфата аммония.

Все сухие добавки распределяются равномерным слоем по окружности куста и заглубляются, допускается внесение жидкого состава, разбавленного в воде.

Вторая подкормка делается в середине августа или начале осени, в это время необходимы фосфор и калий, опять-таки без хлора.

Весной проводится санитарная обрезка, убираем побеги, которые вымерзли зимой, и те, что уже совсем постаревшие и только мешают голубике, загущая крону.