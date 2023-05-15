Зеленский уронил награду, принятую в Германии, и нашел в этом вину русских

Украинский президент Зеленский после торжественного вручения ему престижной премии хотел произнести речь.

В начале выступления он случайно выронил свою награду и в шутливом тоне свалил вину за происшествие на русских. Канцлер Германии рассмеялся, оценив шутку Зеленского.

После обвинения в адрес россиян глава Украины добавил, "мы не боимся", ведь "мы вместе". Слова вызвали буру аплодисментов.

Церемония проходила в германском городе Ахене. В числе почетных гостей присутствовали Урсула фон дер Ляйен, Матеуш Моравецкий, был и сам канцлер Германии Олаф Шольц.

Произнося речь, Владимир Зеленский подчеркнул, что граждане его страны - все герои и каждый достоин того, чтобы принимать такую же награду.

Далее президент Украины напомнил о том, что Европа должна выделить новую порцию вооружения для ВСУ.

Премия имени карла Великого выдается за вклад, сделанный в объединение Европы. В 2022 году такую награду получили Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова.

а церемонии награждения все они присутствовали тоже, кроме Колесниковой - ее представителем выступила сестра.