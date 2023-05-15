Растения, которые следует посадить рядом с кустами малины, чтобы они не разрастались

Спасением в этой ситуации станет щавель, посаженный вокруг малины.

Это незамысловатое растение остановит чрезмерное разрастание ягоды. Дело в том, что щавель выделяет вещества, препятствующие росту корня малины.

Также малина держится подальше от фасоли, как спаржевой, так и зерновой.

Оказывается, клубеньковые бактерии, живущие на корнях фасол,и насыщают грунт азотом, а удобрение с азотом - одно из самых лучших средств в борьбе с разрастанием малины.

Метлица - растение, которое называют сорным, но в ситуации с малиной ее использование бесценно.

Культура имеет довольно развитую корневую систему и сдерживает рост корневища кустарников малины.